В черном луке и лаковых лодочках: элегантная Риз Уизерспун вышла на красную дорожку

Риз Уизерспун посетила фестиваль PaleyFest в Лос-Анджелесе, где блистала на красной дорожке.
48-летняя актриса появилась перед камерами фотографов в черном топе с круглым вырезом и лаконичной юбке длины чуть ниже колен, сочетая наряд с лаковыми туфлями-лодочками на шпильках и с застежкой вокруг щиколотки.
Блондинка распустила свои волосы, сделала красивый макияж, немного подчеркнув глаза и губы, и надела золотые серьги-кольца.
На дорожке появилась и ее коллега Дженнифер Энистон. Звезды пришли, чтобы подогреть интерес публики, ведь сериал "Утреннее шоу", в котором они обе снимаются, был продлен на четвертый сезон. В преддверии премьеры мы теперь часто будем видеть этих двух леди на светских мероприятиях.
Напомним, ранее мы показывали, как Риз Уизерспун в алом платье с разрезом блистала на светской церемонии в Лос-Анджелесе.
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