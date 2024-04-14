В черном луке и лаковых лодочках: элегантная Риз Уизерспун вышла на красную дорожку

Риз Уизерспун посетила фестиваль PaleyFest в Лос-Анджелесе, где блистала на красной дорожке.

48-летняя актриса появилась перед камерами фотографов в черном топе с круглым вырезом и лаконичной юбке длины чуть ниже колен, сочетая наряд с лаковыми туфлями-лодочками на шпильках и с застежкой вокруг щиколотки.

Блондинка распустила свои волосы, сделала красивый макияж, немного подчеркнув глаза и губы, и надела золотые серьги-кольца.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

На дорожке появилась и ее коллега Дженнифер Энистон. Звезды пришли, чтобы подогреть интерес публики, ведь сериал "Утреннее шоу", в котором они обе снимаются, был продлен на четвертый сезон. В преддверии премьеры мы теперь часто будем видеть этих двух леди на светских мероприятиях.

Напомним, ранее мы показывали, как Риз Уизерспун в алом платье с разрезом блистала на светской церемонии в Лос-Анджелесе.

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