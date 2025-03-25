В черном луке и с белой сумкой Chanel: Софию Вергару запечатлели на прогулке

София Вергара прогуливалась по улице, когда ее внезапно запечатлели фотографы. Одета знаменитость была в черный костюм, под который подобрала белые кроссовки и белую кожаную сумку от Chanel через плечо.

У Софии были распущены длинные волосы, а на лице были очки от солнца. Также у нее был светлый маникюр, серьги в ушах и помадой она подчеркнула губы.

София Вергара / Фото: Getty Images

Кстати, София Вергара любит разбавлять монохромные луки белыми аксессуарами. В прошлый раз ее запечатлели фотографы в Нью-Йорке. Она была в костюме цвета бургунди, а в руках держала белый клатч-конверт от Saint Laurent.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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