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В черном луке и с белой сумкой Chanel: Софию Вергару запечатлели на прогулке

В черном луке и с белой сумкой Chanel: Софию Вергару запечатлели на прогулке

София Вергара / Фото: Getty Images

52-летняя колумбийская актриса попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

София Вергара прогуливалась по улице, когда ее внезапно запечатлели фотографы. Одета знаменитость была в черный костюм, под который подобрала белые кроссовки и белую кожаную сумку от Chanel через плечо.

У Софии были распущены длинные волосы, а на лице были очки от солнца. Также у нее был светлый маникюр, серьги в ушах и помадой она подчеркнула губы.

София Вергара / © Getty Images
София Вергара / Фото: Getty Images

Кстати, София Вергара любит разбавлять монохромные луки белыми аксессуарами. В прошлый раз ее запечатлели фотографы в Нью-Йорке. Она была в костюме цвета бургунди, а в руках держала белый клатч-конверт от Saint Laurent.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

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