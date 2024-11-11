В черном луке и с красивой укладкой: Николь Кидман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

57-летняя актриса выглядела очень стильно в длинном черном пальто с золотыми пуговицами, под которым было платье миди с белым воротником, плотные черные колготы и лаковые туфли с круглыми носами на невысоких каблуках.

Кидман распустила свои светло-рыжие волосы, накрутив их небрежными локонами, а в макияже лишь немного подчеркнула глаза и губы.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Сейчас Кидман считает дни до выхода долгожданного фильма "Малышка", кадры со съемок в Нью-Йорке мы вам показывали ранее. В ленте Николь играет роль влиятельного генерального директора, у которой роман со своим гораздо более молодым стажером, что в свою очередь ставит под угрозу ее карьеру и семью. Ее партнером по фильму является 27-летний британский актер Харрис Дикинсон.

Специальная премьера фильма состоялась 10 сентября на 49-м ежегодном Международном кинофестивале в Торонто.

Николь Кидман на съемках фильма "Малышка" / Фото: Getty Images

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