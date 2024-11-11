В черном луке и с красивой укладкой: Николь Кидман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Николь Кидман запечатлели фотографы по прибытии в Центр артистов-исполнителей имени Робина Уильямса в Нью-Йорке.
57-летняя актриса выглядела очень стильно в длинном черном пальто с золотыми пуговицами, под которым было платье миди с белым воротником, плотные черные колготы и лаковые туфли с круглыми носами на невысоких каблуках.
Кидман распустила свои светло-рыжие волосы, накрутив их небрежными локонами, а в макияже лишь немного подчеркнула глаза и губы.
Сейчас Кидман считает дни до выхода долгожданного фильма "Малышка", кадры со съемок в Нью-Йорке мы вам показывали ранее. В ленте Николь играет роль влиятельного генерального директора, у которой роман со своим гораздо более молодым стажером, что в свою очередь ставит под угрозу ее карьеру и семью. Ее партнером по фильму является 27-летний британский актер Харрис Дикинсон.
Специальная премьера фильма состоялась 10 сентября на 49-м ежегодном Международном кинофестивале в Торонто.
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