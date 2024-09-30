В черном луке и с леопардовой сумкой на плече: Кейт Мосс подловили папарацци в Париже

Британская модель попала под прицел фотографов на улицах Парижа, когда покидала отель Ritz.
В отеле Мосс отпраздновала 22-й день рождения ее дочери Лилы. На выходе из отеля ее запечатлели фотографы. Кейт была одета в черный джемпер с бахромой на рукавах, черные обтягивающие брюки, а свой повседневный образ она дополнила замшевыми ботильонами и взяла с собой сумку с леопардовым принтом и солнцезащитные очки.
Волосы блондинки были распущены, в ушах сверкали серьги-висюльки с бриллиантами, а на лице было совсем не заметно макияж.
Также в Париже сейчас находится много других знаменитостей, ведь там продолжается Неделя моды. Актриса Натали Портман, например, посетила шоу Stella McCartney и произвела фурор своим образом.
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