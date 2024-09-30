В черном луке и с леопардовой сумкой на плече: Кейт Мосс подловили папарацци в Париже

В отеле Мосс отпраздновала 22-й день рождения ее дочери Лилы. На выходе из отеля ее запечатлели фотографы. Кейт была одета в черный джемпер с бахромой на рукавах, черные обтягивающие брюки, а свой повседневный образ она дополнила замшевыми ботильонами и взяла с собой сумку с леопардовым принтом и солнцезащитные очки.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Волосы блондинки были распущены, в ушах сверкали серьги-висюльки с бриллиантами, а на лице было совсем не заметно макияж.

Кейт Мосс в Париже / Фото: Getty Images

Также в Париже сейчас находится много других знаменитостей, ведь там продолжается Неделя моды. Актриса Натали Портман, например, посетила шоу Stella McCartney и произвела фурор своим образом.

Читайте также:

Кейт Мосс - супермодель 90-х (14 фото)