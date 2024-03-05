В черном луке и с новой прической: Тина Кунаки посетила несколько показов в Париже

Французская модель и бывшая жена Венсана Касселя посетила несколько показов на неделе моды в Париже.

Тина Кунаки побывала на показе Stella McCartney сезона осень-зима 2024-2025. На шоу модель приехала в белоснежной рубашке и черных широких брюках, а также обута в кожаные туфли без каблуков. Ее волосы были собраны сзади в пучок, а на лице практически не было макияжа.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

В тот же день Тина посетила и показ Sacai осень-зима 2024–2025 в рамках Недели моды в Париже и появилась перед камерами уже в другом образе и даже с другой прической.

На девушке была черная обтягивающая водолазка и макси-юбка, поверх которой была прикреплена мини-юбка. На лице у Кунаки снова почти не было макияжа, модель лишь немного подчеркнула губы блеском, волосы она собрала сзади и обстригла гладкую прямую челку.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали еще один образ Тины с Парижской недели моды. В январе она посетила шоу Valentino и посмотрела коллекцию сезона весна-лето 2024.

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