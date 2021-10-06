В черном луке и с огромной сумкой: Ким Кардашьян попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

В черном луке и с огромной сумкой: Ким Кардашьян попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Американская суперзвезда Ким Кардашьян прилетела в Нью-Йорк, чтобы стать одной из ведущих вечернего шоу Saturday Night Live, которое выйдет в субботу.

Как сообщает издание Daily Mail, в последнее время рейтинги программы очень упали, поэтому создатели шоу надеются, что появление в эфире такой звезды, как Ким, повысит интерес к программе.

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Но поможет ли шоу появление Кардашьян, покажет суббота, а пока что знаменитость активно готовится к эфиру. Вчера 40-летнюю знаменитость заметили в Нью-Йорке, когда она выходила из отеля. Ким была одета в черный лук от Balenciaga, а в руке несла большую бордовую сумку.

Ким Кардашьян / Getty Images

Позже вечером знаменитость посетила ресторан Lattanzi Cucina Italiana. Тогда свой образ она дополнила эффектной шубой с искусственного меха.

Ким Кардашьян / Getty Images

Напомним, своим нарядом от Balenciaga Ким недавно удивила всех на Met Gala, ведь надела черное мини-платье со шлейфом в сочетании с чулками-ботфортами на каблуках и высокими перчатками. Лицо звезды было тоже полностью закрытым.

Ким Кардашьян / Associated Press

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