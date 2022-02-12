В черном луке и с улыбкой на лице: Алисса Милано на мероприятии в Калифорнии

Знаменитость посетила мероприятие в Лос-Анджелесе.
49-летняя актриса Алисса Милано, прославившаяся благодаря роли в сериале "Зачарованные", впервые за длительное время вышла в свет. Знаменитость посетила мероприятие "Ночь гордости".
Для своего выхода звезда выбрала черные кожаные лосины, водолазку и масивные ботинки на шнуровке. Поверх своего монохромного лука она надела куртку-пальто с белыми элементами и эмблемой команды по американскому футболу Los Angeles Rams. Волосы Алисса собрала в высокий пучок, а вот макияж на лице у нее был легким и натуральным.
Также отметим, что Милано является активисткой. Она выступает за защиту прав ЛГБТ+, сторонник организации PETA, а также посол доброй воли Детского фонда ООН от Соединенных Штатов. Актриса часто учувствует в митингах и сборах средств.
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