В черном макси-платье и прозрачных мюлях: Жасмин Тукс сфотографировали возле бутика

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret попала под прицел фотографов на улицах Лос-Анджелеса.
Жасмин Тукс выглядела стильно и привлекла внимание папарацци. Она выходила из магазина L'Agence в Беверли-Хиллз, когда ее сфотографировали на камеры.
Одета Тукс была в черное макси-платье с поясом на талии и сверху набросила черный удлиненный блейзер. Обута модель была в прозрачные мюли на невысоких каблуках, а в руках несла небольшую черную сумку на ремешке-цепочке.
У Жасмин был светлый маникюр, волосы она собрала в низкий пучок и сделала макияж в теплых нюдовых оттенках. В ушах у нее были крупные золотые серьги.
Напомним, ранее мы показывали фото, как выглядела фигура Жасмин спустя 3 месяца после родов.
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