В черном макси-платье и прозрачных мюлях: Жасмин Тукс сфотографировали возле бутика

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret попала под прицел фотографов на улицах Лос-Анджелеса.

Жасмин Тукс выглядела стильно и привлекла внимание папарацци. Она выходила из магазина L'Agence в Беверли-Хиллз, когда ее сфотографировали на камеры.

Одета Тукс была в черное макси-платье с поясом на талии и сверху набросила черный удлиненный блейзер. Обута модель была в прозрачные мюли на невысоких каблуках, а в руках несла небольшую черную сумку на ремешке-цепочке.

Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

У Жасмин был светлый маникюр, волосы она собрала в низкий пучок и сделала макияж в теплых нюдовых оттенках. В ушах у нее были крупные золотые серьги.

Напомним, ранее мы показывали фото, как выглядела фигура Жасмин спустя 3 месяца после родов.

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