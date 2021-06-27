В черном мини и на коленях у бойфренда: Кортни Кардашьян похвасталась образом для свидания

В черном мини и на коленях у бойфренда: Кортни Кардашьян похвасталась образом для свидания

Звезда решила выбрать для эффектное мини.

42-летняя звезда американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых позировала в эффектном черном наряде, который состоял из топа с разрезом под грудью и мини-юбки с красивым фигурным вырезом на бедре.

Нард знаменитости был от Sandy Liang, а вот сочетала она его с черными мюлями на высоком каблуке от Alexander Wang и сумкой от Christian Dior. Волосы она собрала в мальвинку, но оставила несколько прядок ниспадать на ее лицо.

На некоторых кадрах Кортни сидела на коленях у своего бойфренда 45-летним барабанщиком панк-рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Похоже, что этот образ знаменитость выбрала для свидания. Пара посетила вместе ресторан Craig’s в Западном Голливуде.

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