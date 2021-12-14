В черном мини и слингбэках: Хейли Бибер сходила в театр в Лондоне

Звезда с мужем сейчас проводят время в Великобритании.
Главная it-girl, инфлюенсер и модель Хейли Бибер опять попала под прицел папарацци, но на этот раз не в Калифорнии, а в Лондоне. Ее с мужем Джастином Бибером подловили, когда они выходили из Королевского оперного театра 13 декабря.
Хейли была одета в черное мини-платье с длинными рукавами от бренда Acne Studios, которое сочетала с плотными черными колготами и слингбэками от Saint Laurent. Джастин надел для похода в театр оверсайз-костюм в клетку, белую футболку и кроссовки. На голове у певца была кепка.
Также пара успела и погулять по городу. Некоторыми кадрами с романтической прогулки Джастин поделился с поклонниками в Instagram, и, похоже, на Хейли было пальто Balenciaga.
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