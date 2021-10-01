В черном мини и сапогах-ботфортах: Лотти Мосс сходила на выставку

23-летняя британская модель и сестра Кейт Мосс посетила очередное светское мероприятие в Лондоне.
Лотти Мосс прибыла на частный просмотр новой выставки "Маленький Фрэнк и его карп" в галерее Элизабет Си Бауэр в столице Великобритании.
Модель надела короткое черное платье с не очень глубоким декольте и золотистыми пуговицами посередине, а к нему подобрала кожаные сапоги-ботфорты на каблуках. Образ Мосс дополнила маленькой кожаной сумкой из кожи крокодила на короткой ручке, золотым колье в виде цепи на шее и золотыми серьгами в ушах.
Белокурые волосы Лотти Мосс распустила и слегка накрутила, а макияж на лице сделала достаточно сдержанным. Иногда светские выходы девушки более откровенны, чем в этот раз, но такой достаточно скромный аутфит только подчеркивает ее красоту.
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