В черном мини и туфлях с бантами: Диана Крюгер сходила на балет

В черном мини и туфлях с бантами: Диана Крюгер сходила на балет

45-летняя немецко-американская актриса Диана Крюгер была запечатлена в Мидтауне, в Нью-Йорке, по пути на осенний гала-концерт Американского балетного театра.

Диана надела маленькое черное платье от Carolina Herrera из круизной коллекции 2022, которое было декорировано пайетками и драматичными оборками из органзы на рукавах, дополнив лук атласными туфлями с Т-образной перемычкой и отделкой бантом.

Актриса сделала укладку мягкими волнами, насыщенный макияж на лице, а также в руках несла маленький черный клатч, который был декорирован стразами.

Диана Крюгер / Getty Images

В прошлый раз на публике Диана Крюгер появлялась еще во время Каннского кинофестиваля. Тогда актриса надела откровенное платье от Armani Prive, подчеркивающее ее бюст.

Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

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