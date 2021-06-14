В черном мини и туфлях Yves Saint Laurent: победительница "Холостяка-10" похвасталась стройными ногами

Даша Ульянова в сексуальном образе сходила в ресторан.

Победительница шоу "Холостяк-10" – Даша Ульянова – сходила в ресторан. В нем девушка сделала несколько кадров, на котором продемонстрировала свой сексуальный лук, и опубликовала их в Instagram.

Девушка надела черную рубашку, которая была похожа на мини-платье, и черные прозрачные велосипедки. Наряд Даша сочетала с черными босоножками Yves Saint Laurent. Красотка показала на камеру свои стройные ноги.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

На плече у нее висела белая сумка от YSL. Волосы Ульянова распустила и сделала насыщенный макияж глаз.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Еще девушка выложила лифтолук, на котором она предстала в полупрозрачном корсете, голубом жакете и лакированных мини-шортах.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Ранее в программе "Холостяк. Жизнь после проекта" Даша призналась, есть ли у нее парень.

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