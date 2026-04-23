Шоу-бизнес
178
1 мин

В черном мини из кружева: Эмили Блант подчеркнула ноги эффектным платьем с юбкой-пачкой

Актриса надела платье из новой коллекции известного французского бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант появилась на праздничном мероприятии, которое провели в Лондоне в честь презентации фильма «Дьявол носит Prada 2». Актриса выбрала для своего выхода на красную дорожку монохромный образ в черном цвете.

Одета она была в прозрачное мини-платье из кружева и сетки, которое имело длинные рукава, воротник-стойку и юбку, почти как у балерины. Платье актрисы создано брендом Christian Dior для коллекции от-кутюр весна-лето 2026. Дополнила образ она колготками, сатиновыми босоножками от любимого бренда принцессы Дианы Jimmy Choo и лаконичными украшениями.

Волосы Эмили стилисты уложили в элегантные локоны на одну сторону, а ее макияж был нежным и лаконичным без ярких акцентов.

Также на мероприятии появилась и Энн Хэтэуэй, которая в фильме исполнила главную роль. Актриса выбрала полосатое платье от Louis Vuitton с двухслойной юбкой, которое для актрисы создали на заказ.

