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В черном мини-платье: 155-килограммовая Тесс Холлидей похвасталась пышным декольте и татуировками на ногах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
666
Время на прочтение
1 мин
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В черном мини-платье: 155-килограммовая Тесс Холлидей похвасталась пышным декольте и татуировками на ногах

Тесс Холлидей / Фото: Getty Images

37-летняя модель plus-size любит демонстрировать подписчикам свои пышные формы и тату на теле.

Самая большая в мире модель plus-size Тесс Холлидей опубликовала в Instagram новое селфи. На нем знаменитость в черном наряде продемонстрировала свое пышное декольте.

Волосы Тесс распустила, сделали легкий макияж, украсила уши лаконичными серьгами, а шею – золотой подвеской на цепочке.

Тесс Холлидей / © Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Холлидей показала подписчикам еще один свой вечерний лук. На фотографии модель позирует в черном коротком платье с пикантным декольте, рукавами-фонариками и кружевом на подоле.

Тесс Холлидей / © Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

В этом наряде звезда похвасталась многочисленными татуировками на ногах.

Аутфит Тесс дополнила черными ботильонами на грубой подошве, розовой сумочкой, прической с локонами и ожерельем.

На фото она предстала со своим 6-летним сыном Боуи.

Тесс – женщина без комплексов. Она принимает себя такой, какой она есть, и собственным примером мотивирует других женщин делать то же самое. Модель не стесняется демонстрировать свое тело в белье или купальнике.

Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей / ©
Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / © Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / © Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / © Instagram Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Напомним, в прошлый раз Холлидей в прозрачном белье соблазнительно позировала на кровати.

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Дата публикации
Просмотры
666
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