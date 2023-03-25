В черном мини-платье: 155-килограммовая Тесс Холлидей похвасталась пышным декольте и татуировками на ногах

37-летняя модель plus-size любит демонстрировать подписчикам свои пышные формы и тату на теле.
Самая большая в мире модель plus-size Тесс Холлидей опубликовала в Instagram новое селфи. На нем знаменитость в черном наряде продемонстрировала свое пышное декольте.
Волосы Тесс распустила, сделали легкий макияж, украсила уши лаконичными серьгами, а шею – золотой подвеской на цепочке.
Холлидей показала подписчикам еще один свой вечерний лук. На фотографии модель позирует в черном коротком платье с пикантным декольте, рукавами-фонариками и кружевом на подоле.
В этом наряде звезда похвасталась многочисленными татуировками на ногах.
Аутфит Тесс дополнила черными ботильонами на грубой подошве, розовой сумочкой, прической с локонами и ожерельем.
На фото она предстала со своим 6-летним сыном Боуи.
Тесс – женщина без комплексов. Она принимает себя такой, какой она есть, и собственным примером мотивирует других женщин делать то же самое. Модель не стесняется демонстрировать свое тело в белье или купальнике.
Напомним, в прошлый раз Холлидей в прозрачном белье соблазнительно позировала на кровати.
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