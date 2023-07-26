Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном мини-платье: 62-летняя Леа Томпсон из "Назад в будущее" вышла на красную дорожку в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
2597
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном мини-платье: 62-летняя Леа Томпсон из "Назад в будущее" вышла на красную дорожку в Нью-Йорке

Лиа Томпсон / Фото: Associated Press

Знаменитость подчеркнула стройные ноги коротким платьем.

62-летняя голливудская актриса Леа Томпсон появилась на красной дорожке бродвейского открытия постановки "Назад в будущее: мюзикл", которую будут показывать в театре "Зимний сад" в Нью-Йорке.

Лиа Томпсон / © Associated Press
Лиа Томпсон / Фото: Associated Press

Женщина является одной из звезд культового фильма 1985 года "Назад в будущее", снятого Робертом Земекисом.

Актриса пришла на мероприятие в компании своих коллег по фильму Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда. Они вместе позировала фотографам.

Лиа Томпсон, Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд / © Associated Press
Лиа Томпсон, Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд / Фото: Associated Press

На Томпсон был total black look, состоящий из мини-платья с глубоким декольте и элегантного блейзера. Дополняли этот наряд босоножки с ремешками и несколько украшений на шее и запястьях. Волосы актриса накрутила и сделала легкий макияж на лице.

Лиа Томпсон / © Associated Press
Лиа Томпсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Звезды-молчуны: кто из знаменитостей "залег на дно"?

Звезды-молчуны: кто из знаменитостей "залег на дно"?

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2597
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация