В черном мини-платье: 62-летняя Леа Томпсон из "Назад в будущее" вышла на красную дорожку в Нью-Йорке

Знаменитость подчеркнула стройные ноги коротким платьем.
62-летняя голливудская актриса Леа Томпсон появилась на красной дорожке бродвейского открытия постановки "Назад в будущее: мюзикл", которую будут показывать в театре "Зимний сад" в Нью-Йорке.
Женщина является одной из звезд культового фильма 1985 года "Назад в будущее", снятого Робертом Земекисом.
Актриса пришла на мероприятие в компании своих коллег по фильму Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда. Они вместе позировала фотографам.
На Томпсон был total black look, состоящий из мини-платья с глубоким декольте и элегантного блейзера. Дополняли этот наряд босоножки с ремешками и несколько украшений на шее и запястьях. Волосы актриса накрутила и сделала легкий макияж на лице.
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