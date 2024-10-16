В черном мини-платье: Адриана Лима посетила вечеринку, после грандиозного камбек-шоу Victoria's Secret

43-летняя звезды ваглядела роскошно как на подиуме, так и на афтепати.
Модная легенда - бразильская супермодель Адриана Лима - вернулась на подиум. 15 октября в Нью-Йорке состоялось грандиозное возвращение гламурного шоу бельевого бренда Victoria's Secret и она, как один из самых известных "ангелов" бренда, приняла в нем участие.
После показа, который стал первым за шесть лет, состоялась вечеринка. Адриана надела на мероприятие черное бархатное мини-платье на одно плечо.
У наряда была также оригинальная бретелька, а вот дополнила она свой лук черными капроновыми колготками, слингбэками и золотым клатчем-коробкой. Волосы Лима собрала, сделала макияж и добавила к наряду несколько золотых роскошных драгоценностей.
А вот несколькими часами ранее 43-летняя Лима блистала перед гостями показа и съемочной командой в просто сногсшибательных нарядах. Первый ее образ включал черное белье со стразами, а также гламурный костюм с болеро и лосинами.
Образ звезды дополняли босоножки с мехом от Rene Caovilla и огромные крылья за спиной.
Второй лук Адрианы был красного цвета. Модель продемонстрировала на подиуме кружевной пеньюар.
Напомним, что о своем возвращении в проект модель сообщила довольно оригинально - снялась в коротком ролике.
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