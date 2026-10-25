В черном мини-платье и босиком: звезда "Квартала 95" Ирина Гатун устроила игривую фотосессию

Ирина Гатун

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Звезда «Вечернего квартала», актриса и юмористка Ирина Гатун поделилась в Instagram фотографией, на которой она запечатлена в кокетливом образе.

Артистка предстала в черном мини-платье с плиссировкой, V-образным вырезом и объемными рукавами длиной три четверти, затянутыми на манжетах. Ирина позировала босиком, стоя одной ногой на стуле, а другую игриво подняв назад. Она улыбалась и руками держала края юбки.

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Ирина Гатун

Лук юмористка дополнила браслетами на обоих запястьях. Она сделала волнистую прическу и макияж с акцентом на глазах.

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Рядом со стулом было черно-белое изображение легендарной британской группы The Beatles.

В посте артистка обратилась к своим подписчикам с приглашением на театральные представления.

«Жду вас на свидании», — написала Гатун.

Актриса объявила о насыщенном гастрольном графике. Уже 27 октября она выступит в спектакле «21 минута до и после», 28 октября — в постановке «Слева от разлуки» в Киеве, а 29 октября сыграет в спектакле «О любви мы не договаривались» в Кропивницком.

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30 октября с этой же постановкой Ирина посетит Переяслав, а 31 октября — Ирпень. Кроме того, 1 ноября артистка выступит в киевском культурном кластере "Краків" в спектакле «Счастье всегда рядом». А 4 ноября актриса выступит в Кременчуге.

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