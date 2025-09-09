ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
132
1 мин

В черном мини-платье и босоножках: Натали Портман блистала на красной дорожке в Торонто

Натали Портман посетила премьеру фильма «Арко» на Международном кинофестивале в Торонто.

Ольга Кузьменко
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Звезда приехала в театр «Скотиабанк» в черном мини-платье с одной тонкой бретелькой на плече, дополнив лук сатиновыми черными босоножками на каблуках. Натали собрала волосы в пучок, сделала выразительный макияж глаз, надела серьги-висюльки с камнями и кольцо с камнем сверкало у нее на указательном пальце. Также у нее был светлый маникюр и педикюр.

Фильм «Арко» — это новый французский фантастический мультфильм 2025 года, в котором Натали Портман озвучила одну из главных ролей. В ленте рассказывается история двенадцатилетнего мальчика Арко, который случайно попадает из будущего в прошлое и встречает девочку Айрис, пытающуюся помочь ему вернуться домой.

/ © Getty Images

© Getty Images

Напомним, также Натали сейчас снимается в фильме «Хороший секс», в котором играет главную роль психотерапевта. Ее часто фотографируют папарацци на улицах Нью-Йорка во время съемочного процесса.

