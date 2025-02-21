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В черном мини-платье и ботфортах: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась новым луком

В черном мини-платье и ботфортах: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась новым луком

В черном мини-платье и ботфортах: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась новым луком

Инна Белень

Бывшая избранница Александра Терена поделилась с фолловерами новым селфи.

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень опубликовала в Instagram новое фото, которое сделала в зеркале. На нем девушка показала стильный образ.

Инна позировала в черном мини-платье с длинными рукавами, высокой горловиной и поясом-хвостом с драпировкой. Наряд она скомбинировала с черными ботфортами. У нее была укладка с кудрями и нежный макяж.

Инна Белень / ©
Инна Белень

Напомним, ранее Инна Белень в бельевом шелковом платье и с красивыми локонами снялась в чувственной фотосессии.

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