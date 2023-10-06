В черном мини-платье и кожаной куртке: супермодель Джиджи Хадид под прицелом папарацци

Гламурное платье из новой коллекции она дополнила винтажной курткой.
Известную американскую модель Джиджи Хадид сфотографировали в Париже, когда она выходила из заведения после светской гламурной вечеринки бренда Miu Miu Dinner Party. Девушка была гостьей показа и, соответственно, и афтепати.
Для выхода в свет Хадид надела черное мини-платье с вышивкой и аппликацией в виде цветов. Также наряд был полностью расшит черным бисером, а его подол украшала маленькая рюша, а талию лента с бантом. Платье было представлено в коллекции Miu Miu весна-лето 2024.
Дополнила Джиджи наряд небольшой квадратной сумкой Miu Miu, слингбэками с ремешками, черными капроновыми колготками и солнцезащитными очками. Волосы ее были уложены в высокий пучок, а в ушах были серьги с жемчужинами. Чтобы не замерзнуть она надела винтажную кожаную куртку.
Также показ Miu Miu посетила 15-летняя дочь Милы Йовович и Пола Андерсона - Эвер. Девушка уже несколько лет является лицом этого бренда.
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