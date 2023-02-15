В черном мини-платье и мохнатой обуви: модель из Саудовской Аравии вышла в свет в стильном образе

Модель Роз любит привлекать к себе внимание папарацци.

30-летняя модель и инфлюэнсер из Саудовской Аравии Роз снова попала в объективы фотографов в Нью-Йорке.

Блондинка была одета в черное мини-платье с американской проймой, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре.

Наряд она скомбинировала с черными капроновыми колготами и интересной яркой обувью – зеленой мохнатой с изумрудными острыми носками.

Модель Роз / Фото: Getty Images

Роза заплела волосы и собрала их в пучок, сделала насыщенный макияж в карамельно-медных оттенках и завершила лук золотыми серьгами-кольцами и браслетами.

Напомним, в прошлый раз Роз продемонстрировала на вечеринке гламурный образ в розовом коротком платье и атласных босоножках.

Читайте также: