В черном мини-платье и мохнатой обуви: модель из Саудовской Аравии вышла в свет в стильном образе

Модель Роз любит привлекать к себе внимание папарацци.
30-летняя модель и инфлюэнсер из Саудовской Аравии Роз снова попала в объективы фотографов в Нью-Йорке.
Блондинка была одета в черное мини-платье с американской проймой, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре.
Наряд она скомбинировала с черными капроновыми колготами и интересной яркой обувью – зеленой мохнатой с изумрудными острыми носками.
Роза заплела волосы и собрала их в пучок, сделала насыщенный макияж в карамельно-медных оттенках и завершила лук золотыми серьгами-кольцами и браслетами.
Напомним, в прошлый раз Роз продемонстрировала на вечеринке гламурный образ в розовом коротком платье и атласных босоножках.
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