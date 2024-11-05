В черном мини-платье и с крокодиловой сумкой: Шанина Шейк в соблазнительном образе сходила на вечеринку

33-летняя австралийская модель для своего выхода выбрала короткий наряд.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Шанина Шейк. Ее подловили, когда она приехала на вечеринку по случаю 40-летия Келли Осборн, которая прошла в отеле W.
Модель выглядела красиво в черном мини-платье без бретелек, которое скомбинировала с черными высокими сапогами на шпильках. В руке она держала черную сумку из крокодиловой кожи и на золотой цепочке.
Волосы Шанина собрала в пучок, сделала макияж в нежных оттенках и бежевый маникюр. Уши она украсила серьгами-клипсами, а руки – браслетами и кольцами.
Напомним, Шанина Шейк на показ коллекции весна/лето 2025 бренда Max Mara в Милане надела майку серо-бежевого оттенка, под которой не было бюстгальтера, и она блеснула сосками перед фотографами.
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