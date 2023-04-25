В черном мини-платье и в розовых туфлях: Дженнифер Лоуренс на презентации комедии в Лас-Вегасе

Актриса выбрала для своего появление классическое маленькое черное платье.
24 апреля в Лас-Вегасе состоялась презентация фильма "Без обид" режиссера Джина Ступницки, родившегося в Киеве. В главных ролях снялись Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман.
По случаю мероприятия Дженнифер вышла к фотографам, она надела черное мини-платье из бархата с объемной на бедрах юбкой и широкими плечами.
Образ звезда дополнила черными колготками, массивным украшением на шее и розовыми остроносыми туфлями с бантиками от Versace. Также она распустила волосы и сделала очень легкий макияж.
Также на мероприятии состоялась пресс-конференция, поэтому актриса и Ступницки вышли на сцену для обсуждения этой комедии.
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