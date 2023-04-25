Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном мини-платье и в розовых туфлях: Дженнифер Лоуренс на презентации комедии в Лас-Вегасе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
751
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном мини-платье и в розовых туфлях: Дженнифер Лоуренс на презентации комедии в Лас-Вегасе

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Актриса выбрала для своего появление классическое маленькое черное платье.

24 апреля в Лас-Вегасе состоялась презентация фильма "Без обид" режиссера Джина Ступницки, родившегося в Киеве. В главных ролях снялись Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман.

По случаю мероприятия Дженнифер вышла к фотографам, она надела черное мини-платье из бархата с объемной на бедрах юбкой и широкими плечами.

Образ звезда дополнила черными колготками, массивным украшением на шее и розовыми остроносыми туфлями с бантиками от Versace. Также она распустила волосы и сделала очень легкий макияж.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images
Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Также на мероприятии состоялась пресс-конференция, поэтому актриса и Ступницки вышли на сцену для обсуждения этой комедии.

Дженнифер Лоуренс и Джин Ступницки / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс и Джин Ступницки / Фото: Associated Press
Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
751
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация