В черном мини-платье и в розовых туфлях: Дженнифер Лоуренс на презентации комедии в Лас-Вегасе

Актриса выбрала для своего появление классическое маленькое черное платье.

24 апреля в Лас-Вегасе состоялась презентация фильма "Без обид" режиссера Джина Ступницки, родившегося в Киеве. В главных ролях снялись Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман.

По случаю мероприятия Дженнифер вышла к фотографам, она надела черное мини-платье из бархата с объемной на бедрах юбкой и широкими плечами.

Образ звезда дополнила черными колготками, массивным украшением на шее и розовыми остроносыми туфлями с бантиками от Versace. Также она распустила волосы и сделала очень легкий макияж.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Также на мероприятии состоялась пресс-конференция, поэтому актриса и Ступницки вышли на сцену для обсуждения этой комедии.

Дженнифер Лоуренс и Джин Ступницки / Фото: Associated Press

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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