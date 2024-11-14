В черном мини-платье и замшевых ботфортах: Ники Хилтон в образе total black сходила на ивент

41-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Гилтон выглядела красиво на мероприятии.
Папарацци сфотографировали Ники Хилтон, когда она прибыла на благотворительную конференцию Housing Works Fashion for Action, которая прошла в магазине экономичных товаров Housing Works Chelsea в Нью-Йорке.
Светская львица появилась в стильном образе total black. На ней было мини-платье с высокой горловиной и длинными рукавами. Талию Ники подчеркнула черным ремешком с пряжкой с логотипом Prada.
Аутфит Хилтон дополнила замшевыми ботфортами на удобных каблуках и черной сумкой от Prada. У нее была волнистая укладка, макияж с густыми ресницами и прозрачным блеском на губах. Уши Ники украсила золотыми серьгами-кольцами, а на пальце красовалось золотое кольцо.
Напомним, Ники Хилтон в шляпе и наряде оттенка шампанского посетила конную гонку в Австралии.
Читайте также:
- В мини с зеркальными блестками: Ники Хилтон продемонстрировала стройные ноги
- В вечернем платье с бантами: Ники Хилтон появилась в роскошном образе с блестками в Марокко
- В наряде с бархатной отделкой: Ники Хилтон посетила показ коллекции Giorgio Armani весна-лето 2025