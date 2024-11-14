В черном мини-платье и замшевых ботфортах: Ники Хилтон в образе total black сходила на ивент

41-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Гилтон выглядела красиво на мероприятии.

Папарацци сфотографировали Ники Хилтон, когда она прибыла на благотворительную конференцию Housing Works Fashion for Action, которая прошла в магазине экономичных товаров Housing Works Chelsea в Нью-Йорке.

Светская львица появилась в стильном образе total black. На ней было мини-платье с высокой горловиной и длинными рукавами. Талию Ники подчеркнула черным ремешком с пряжкой с логотипом Prada.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Аутфит Хилтон дополнила замшевыми ботфортами на удобных каблуках и черной сумкой от Prada. У нее была волнистая укладка, макияж с густыми ресницами и прозрачным блеском на губах. Уши Ники украсила золотыми серьгами-кольцами, а на пальце красовалось золотое кольцо.

Напомним, Ники Хилтон в шляпе и наряде оттенка шампанского посетила конную гонку в Австралии.

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