В черном мини-платье с халтером: Холли Бейли посетила показ бренда Off-White в Париже

Американская актриса выбрала необычное мини-платье с бахромой.
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White, возглавляемый теперь креативным директором Ибрагимом Камарой.
Среди гостей шоу, которое получило название Black by Popular Demand, появилась 23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая в ремейке "Русалочки”. Девушка надела на фэшн-шоу в Париже черное мини-платье с бретелькой-халтером. У наряда была трикотажная отделка, а на подоле бахрома из бисера.
Образ Холли дополнила босоножками на каблуках, черной сумкой в руке, а также оригинальными золотыми серьгами в виде надписи Off-White.
Волосы она собрала в высокую прическу и сделала макияж.
Компанию на мероприятии Холли составила Уиллоу Смит - дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.
Напомним, что Холли недавно впервые стала мамой. У нее и ее парня - рэпера DDG настоящее имя которого Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший - родился сын. Мальчика новоиспеченные родители назвали Хэйло. После родов она постепенно возвращается к работе и посещает светские мероприятия, одним из которых также была церемония People's Choice Awards 2024 на которой она блистала в винтажном платье синего цвета от Roberto Cavalli.
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