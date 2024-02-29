В черном мини-платье с халтером: Холли Бейли посетила показ бренда Off-White в Париже

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White, возглавляемый теперь креативным директором Ибрагимом Камарой.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Среди гостей шоу, которое получило название Black by Popular Demand, появилась 23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая в ремейке "Русалочки”. Девушка надела на фэшн-шоу в Париже черное мини-платье с бретелькой-халтером. У наряда была трикотажная отделка, а на подоле бахрома из бисера.

Образ Холли дополнила босоножками на каблуках, черной сумкой в руке, а также оригинальными золотыми серьгами в виде надписи Off-White.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Волосы она собрала в высокую прическу и сделала макияж.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Компанию на мероприятии Холли составила Уиллоу Смит - дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.

Холли Бейли и Уиллоу Смит / Фото: Associated Press

Напомним, что Холли недавно впервые стала мамой. У нее и ее парня - рэпера DDG настоящее имя которого Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший - родился сын. Мальчика новоиспеченные родители назвали Хэйло. После родов она постепенно возвращается к работе и посещает светские мероприятия, одним из которых также была церемония People's Choice Awards 2024 на которой она блистала в винтажном платье синего цвета от Roberto Cavalli.

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