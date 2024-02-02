В черном мини-платье с откровенным декольте: Хайди Клум подчеркнула стройные ноги нарядом

Супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила вечеринку для знаменитостей Warner Music Group, которая проводилась перед вручением Грэмми. Мероприятие прошло Citizen News Hollywood 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Хайди была одета в эффектное черное мини-платье от бренда Laquan Smith. Наряд привлекал внимание тем, что идеально подчеркивал фигуру звезды, а также имел очень глубокое асимметричное декольте. Также у платья была имитация лацканов на вырезе.

Наряд она дополнила черными капроновыми колготками и туфлями с ремешками украшенными стразами, а также насыщенным макияжем глаз с блестками. Волосы Клум были уложены в идеальную прямую прическу.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

А вот на выходных 50-летняя супермодель попала под прицел папарацци в Майами, когда шла в одно из заведений города. Звезда приехала на роскошном автомобиле, а сама была одета в очень гламурное вечернее мини-платье с крупными пайетками от Rabanne и в руке держала клатч от Gucci.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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