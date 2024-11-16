В черном мини-платье с сумкой трендового цвета: принцесса Мария-Олимпия на мероприятии

Принцесса надела мини и подчеркнула стройные ноги.
Принцесса Греции и Дании - 28-летняя Мария-Олимпия - посетила светское мероприятие в Лондоне. Она стала одной из гостей на вечеринке в честь открытия магазина французского бренда Jacquemus.
По такому случаю королевская особа надела черное мини-платье в стиле жакета, ведь оно застегивалось спереди.
Носила этот наряд она в сочетании с капроновыми черными колготками, мюлями на каблуках и небольшой сумкой-хобо трендового красного оттенка.Также в таком цвете красавица сделала маникюр, а вот ее макияж был простым и лаконичным, как и прическа.
Напомним, что во время шоу Vogue World певица Сабрина Карпентер вышла на публику в полосатом наряде от Jacquemus. Этот показ запомнился тем, что во время него модели несли в руках плетеные сумки от Руслана Багинского, которые идеально вписались в эти пляжные ретро-образы.
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