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- Шоу-бизнес
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В черном мини-платье с вырезами: Иванка Трамп похвасталась стройной фигурой и ногами
Дочь президента США любит носить короткие наряды.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые фото, на которых она продемонстрировала соблазнительный образ, в котором сходила с мужем Джаредом Кушнером на ужин в ресторан.
Дочь президента выбрала для своего выхода маленькое черное платье с вырезами на талии, животе и плечах. Мини идеально подчеркнуло ее стройную фигуру и красивые ноги.
Аутфит Иванка дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с акцентом на глазах, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук украшениями с камнями.
Напомним, ранее Иванка Трамп продемонстрировала эффектный образ в золотом мини-платье приталенного силуэта с американской проймой и халтером.