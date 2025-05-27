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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

В черном мини-платье с вырезами: Иванка Трамп похвасталась стройной фигурой и ногами

Дочь президента США любит носить короткие наряды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые фото, на которых она продемонстрировала соблазнительный образ, в котором сходила с мужем Джаредом Кушнером на ужин в ресторан.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / © Instagram Иванки Трамп

Дочь президента выбрала для своего выхода маленькое черное платье с вырезами на талии, животе и плечах. Мини идеально подчеркнуло ее стройную фигуру и красивые ноги.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Аутфит Иванка дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с акцентом на глазах, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук украшениями с камнями.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, ранее Иванка Трамп продемонстрировала эффектный образ в золотом мини-платье приталенного силуэта с американской проймой и халтером.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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