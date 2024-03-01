В черном мини-платье с золотым халтером: немецкий блогер Леони Ханне на показе Schiaparelli

Девушку подловили папарацци, когда она направлялась на показ.

Известный немецкий фэшн-блогер, модель и инфлюэнсер Леони Ханне - опять в центре внимания. Девушка посетила показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Schiaparelli, который состоялся в Париже в рамках Недели моды.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Леони появилась на показе в черном бархатном мини-платье с вертикальными строчками и оригинальной золотой бретелькой-халтером на шее, которая являла собой массивную цепочку, декорированную стразами и с анатомическим дизайном. Дополняли платье массивные золотые серьги, черные колготки и туфли с фирменным отличительным знаком бренда - золотой замочной скважиной.

Также она сделала длинный красный маникюр, яркий макияж с черной подводкой на глазах, надела повязку на голову в стиле 2000-х и держала в руке золотую сумку, на которой тоже был анатомический дизайн - женское лицо.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Завершала образ Ханне черная шуба с белым принтом и широким воротником.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

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