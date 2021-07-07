В черном мини-платье: Вера Брежнева покаталась на яхте

В черном мини-платье: Вера Брежнева покаталась на яхте

39-летняя певица наслаждается летом.

Вера Брежнева поделилась в Instagram коротким роликом и показала, как катается на яхте. Запечатлена звезда в черном очень коротком платье, и черных солнцезащитных очках. Ее белые волосы распущены и развиваются, Вера сидит на краю яхты и наслаждается прогулкой.

"Лето – маленькая жизнь", - пишет в подписи под фото Вера и добавляет картинку сердца.

Артистка периодически постит в Сети свои фотографии в купальниках. А поклонники не перестают восхищаться тому, как круто выглядит фигура певицы.

Вера Брежнева / Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева / Instagram Веры Брежневой

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