В черном мини с аппликацией: Шакира пришла на презентацию своего альбома в гламурном образе

Певица Шакира отпраздновала официальный выпуск своего нового альбома Las Mujeres Ya No Lloran, который стал ее двенадцатым ее студийным альбом. Мероприятие прошло во Флориде, куда она переехала с детьми из Испании.

На этом мероприятии звезда появилась в черном бархатном мини-платье от Модного дома Balmain.

Наряд Шакиры был с золотистой вышивкой пайетками и бисером, которая являла собой замысловатые узоры, а в центре платья была огромная звезда с камнем. Волосы певица распустила и уложила в легкие волны, на лице у нее был макияж в нежных оттенках.

Шакира / Фото: Associated Press

Также образ дополнила украшения - несколько колец и браслет-манжета.

Шакира / Фото: Associated Press

Кадрами с мероприятия она поделилась и на своей странице в Instagram.

"После жизненных взлетов и падений и долгой работы над этим альбомом, Las Mujeres Ya No Lloran наконец-то вышел во всем мире. Спасибо всем за невероятную поддержку, которую вы мне оказали. Без вас я бы не справилась - мы вместе создали этот альбом. Вы лучшая стая, о которой только могла мечтать волчица. Я вас люблю", - написала Шакира.

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