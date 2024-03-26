В черном мини с аппликацией: Шакира пришла на презентацию своего альбома в гламурном образе

Для важного события она подобрала особенное платье, которым подчеркнула стройные ноги.
Певица Шакира отпраздновала официальный выпуск своего нового альбома Las Mujeres Ya No Lloran, который стал ее двенадцатым ее студийным альбом. Мероприятие прошло во Флориде, куда она переехала с детьми из Испании.
На этом мероприятии звезда появилась в черном бархатном мини-платье от Модного дома Balmain.
Наряд Шакиры был с золотистой вышивкой пайетками и бисером, которая являла собой замысловатые узоры, а в центре платья была огромная звезда с камнем. Волосы певица распустила и уложила в легкие волны, на лице у нее был макияж в нежных оттенках.
Также образ дополнила украшения - несколько колец и браслет-манжета.
Кадрами с мероприятия она поделилась и на своей странице в Instagram.
"После жизненных взлетов и падений и долгой работы над этим альбомом, Las Mujeres Ya No Lloran наконец-то вышел во всем мире. Спасибо всем за невероятную поддержку, которую вы мне оказали. Без вас я бы не справилась - мы вместе создали этот альбом. Вы лучшая стая, о которой только могла мечтать волчица. Я вас люблю", - написала Шакира.
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