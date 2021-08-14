В черном мини с эффектной накидкой: Дженнифер Хадсон спела на вечернем шоу

В черном мини с эффектной накидкой: Дженнифер Хадсон спела на вечернем шоу

Она очень талантливая и имеет отличный вкус.

Американская актриса и певица Дженнифер Хадсон выступила в качестве гостя на "Позднем шоу со Стивеном Колбертом", где исполнила заглавный трек из своего нового фильма "Респект", который основан на жизни знаменитой певицы Ареты Франклин.

Дженнифер Хадсон / Getty Images

На шоу Дженнифер появилась в очень необычном мини-платье от Zuhair Murad, которое дополняла накидка, украшена цветными страусиными перьям и вышивкой пайетками. Впервые этот наряд был представлен модным брендом в коллекции осень-зима 2021.

Дженнифер Хадсон / Getty Images

Дополнила актриса свой наряд большими солнцезащитными очками, ярким макияжем и сверкающими ботинками на шпильке.

Кстати, не так давно на этом же шоу выступила певица Лорд. Папарацци сфотографировали девушку, когда она шла к своей машине после съемок.

Лорд / Getty Images

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