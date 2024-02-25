В черном мини с огромным розовым бантом: очаровательная Марго Робби на вручении кинопремии

На церемонии актриса появилась в наряде, который опять был в стиле куклы Барби.

Звезда фильма "Барби" Марго Робби посетила 30-ю ежегодную церемонию вручения премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в субботу, 24 февраля, в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе.

На мероприятии актриса появилась в эксклюзивном черном мини-платье от бренда Schiaparelli из коллекции осень-зима 2020. Наряд был выполнен из черного бархата, но украшением его был декор из розовой ткани в виде огромного банта.

Лента ткани обрамляла талию Марго, превращаясь в объемную бретельку и затем в шлейф.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Дополняли образ актрисы черные туфли от Manolo Blahnik, браслет на ноге и пара сережек в ушах. Волосы Марго были уложены в легкую волну на один бок, а на лице был легкий макияж.

Марго Робби / Фото: Associated Press

На мероприятие Марго пришла с мужем Томом Акерли, который надел для мероприятия черный костюм в сочетании с футболкой.

Марго Робби и Том Акерли / Фото: Associated Press

Во время церемонии Марго и ее коллега по "Барби" Америка Феррера вышли на сцену. На Америке было платье от Christian Dior.

Марго Робби и Америка Феррера / Фото: Associated Press

Марго Робби в вечерних платьях (23 фото)