В черном мини с отворотом: Риз Уизерспун надела на интервью платье любимого фасона

В этом скромном платье она продемонстрировала свои стройный ноги.

Актрису Риз Уизерспун, которая прославилась благодаря фильму "Блондинка в законе", сфотографировали папарацци, когда она шла на шоу “Джимми Киммел в прямом эфире”, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе.

Для появления в этой развлекательной программе Риз выбрала мини-платье черного цвета и в своем любимом приталенном фасоне. У наряда также был интересный дизайн с отворотом, который переходил на плечи.

Автором этого платья является австралийский бренд Maticevski.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила солнцезащитными очками, туфлями-лодочками и простой укладкой.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

На шоу Риз рассказала о своем начале актерского мастерства, об интервью, прослушиваниях и новому фильму Netflix с ее участие “К тебе или ко мне?”, где она сыграла с Эштоном Кутчером.

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