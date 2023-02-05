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В черном мини с отворотом: Риз Уизерспун надела на интервью платье любимого фасона

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
837
Время на прочтение
1 мин
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В черном мини с отворотом: Риз Уизерспун надела на интервью платье любимого фасона

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

В этом скромном платье она продемонстрировала свои стройный ноги.

Актрису Риз Уизерспун, которая прославилась благодаря фильму "Блондинка в законе", сфотографировали папарацци, когда она шла на шоу “Джимми Киммел в прямом эфире”, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе.

Для появления в этой развлекательной программе Риз выбрала мини-платье черного цвета и в своем любимом приталенном фасоне. У наряда также был интересный дизайн с отворотом, который переходил на плечи.

Автором этого платья является австралийский бренд Maticevski.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила солнцезащитными очками, туфлями-лодочками и простой укладкой.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

На шоу Риз рассказала о своем начале актерского мастерства, об интервью, прослушиваниях и новому фильму Netflix с ее участие “К тебе или ко мне?”, где она сыграла с Эштоном Кутчером.

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Дата публикации
Просмотры
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