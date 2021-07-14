В черном мини с пайетками: Дилан Пенн на вечеринке Louis Vuitton в Каннах

В черном мини с пайетками: Дилан Пенн на вечеринке Louis Vuitton в Каннах

30-летняя дочь Шона Пенна в рамках Каннского кинофестиваля блистает не только на красной дорожке.

Вчера Дилан Пенн посетила ужин Louis Vuitton в Fred L'Ecailler, который организовали во время 74-го Каннского кинофестиваля. Дилан появилась перед фотографами в коротком черном платье на широких бретельках, расшитом пайетками на лифе. В руке у девушки был маленький золотой клатч с россыпью страз, а обута она была в остроносые туфли на высоких каблуках с открытыми пятками.

Длинные светлые волосы Дилан собрала в высокий пучок, сделала насыщенный макияж глаз со стрелками, а в ушах у девушки сверкали серьги-висюльки с изумрудными камнями.

Дилан Пенн / Getty Images

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А накануне модель посещала премьеру фильма Уэса Андерсона "Французская рассылка" и вышла на дорожку в блестящем обтягивающем платье, расшитом пайетками, с американской проймой и золотой молнией сзади. Наряд был весьма откровенным, с прозрачными вставками с обеих сторон. Легко можно было рассмотреть фигуру Дилан, модель сверкнула пышной грудью и ягодицами.

Дилан Пенн / Associated Press

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