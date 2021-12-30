В черном мини с пайетками: Кейт Бекинсэйл на открытии ресторана в Лас-Вегасе

В черном мини с пайетками: Кейт Бекинсэйл на открытии ресторана в Лас-Вегасе

В этом образе актриса выглядела замечательно.

48-летняя актриса Кейт Бекинсэйл вышла на красную дорожку в среду, 29 декабря, чтобы посетить открытие ресторана Carversteak, которое состоялось в Лас-Вегасе. Выглядела звезда традиционно роскошно: она была одета в черное мини-платье с острыми плечами и V-образным декольте. Также наряд украшали оборки на талии и пайетки.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

Образ Кейт дополнили босоножки на высокой платформе и каблуках, а также высокая прическа с бантом. Завершили лук крупные серьги-кольца, макияж и черный маникюр.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

В последнее время банты в волосах - любимое украшение Кейт. Уже неоднократно мы видели знаменитость с этим аксессуаром на мероприятиях.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

Кейт Бекинсэйл / Associated Press

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