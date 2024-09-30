В черном мини с пикантным декольте: Натали Портман на шоу Stella McCartney в Париже

Натали Портман блистала в маленьком черном платье на звездном показе Стеллы Маккартни на Неделе моды в Париже.

Знаменитости съехались на шо Stella McCartney Весна/Лето 2025 в столицу Франции. Портман появилась перед камерами фотографов в шикарном маленьком черном платье с V-образным декольте, которое сочетала с плотными черными колготами, небольшой кожаной сумкой и кожаными туфлями-лодочками на каблуках.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Натали распустила волосы и сделала макияж в теплых оттенках, а губы подчеркнула розовым блеском. Она сделала красный маникюр, а у нее на пальце сверкало кольцо из камней. Портман сидела в первом ряду показа вместе и режиссером Гретой Гервиг.

Грета Гервиг и Натали Портман / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Натали Портман была замечена на показе Dior на Парижской неделе моды. Звезда выбрала для выхода в свет черную короткую клетчатую ​​юбку, бархатный топ-корсет и такой же короткий бархатный жакет. Образ она дополнила парой грубых черных байкерских ботинок высотой до колена, украшенных множеством пряжек.

Натали Портман / Фото: Associated Press

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