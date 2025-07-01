В черном мини с полосками: Ники Хилтон посетила показ новой коллекции Marc Jacobs

Ники Хилтон / © Getty Images

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Светская львица Ники Хилтон появилась на модном шоу в Нью-Йорке — она посетила показ новой коллекции бренда Marc Jacobs, который прошел в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Ники надела на мероприятие черное мини-платье фасона «трапеция», у которого также были рукава три четверти. Украшали наряд белые полоски ткани по бокам, а также небольшой бант на шее. Образ Хилтон дополнила прической с обручем, бриллиантовыми украшениями и креативными туфлями на высокой платформе и каблуках, в руке она держала небольшую сумку с принтом.

Ники Хилтон / © Getty Images

На подобных мероприятиях Ники частая гостья и также недавно вместе с мамой Кэти Хилтон посетила показа мод в Неаполе. Они были среди приглашенных на показ Max Mara, на который пришли с однаковыми сумками.

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Ники и Кэти Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images