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- Шоу-бизнес
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В черном мини с полосками: Ники Хилтон посетила показ новой коллекции Marc Jacobs
Младшая сестра телезвезды Пэрис Хилтон — 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд — вышла в свет.
Светская львица Ники Хилтон появилась на модном шоу в Нью-Йорке — она посетила показ новой коллекции бренда Marc Jacobs, который прошел в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Ники надела на мероприятие черное мини-платье фасона «трапеция», у которого также были рукава три четверти. Украшали наряд белые полоски ткани по бокам, а также небольшой бант на шее. Образ Хилтон дополнила прической с обручем, бриллиантовыми украшениями и креативными туфлями на высокой платформе и каблуках, в руке она держала небольшую сумку с принтом.
На подобных мероприятиях Ники частая гостья и также недавно вместе с мамой Кэти Хилтон посетила показа мод в Неаполе. Они были среди приглашенных на показ Max Mara, на который пришли с однаковыми сумками.