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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
585
Время на прочтение
1 мин

В черном мини с полосками: Ники Хилтон посетила показ новой коллекции Marc Jacobs

Младшая сестра телезвезды Пэрис Хилтон — 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд — вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Светская львица Ники Хилтон появилась на модном шоу в Нью-Йорке — она посетила показ новой коллекции бренда Marc Jacobs, который прошел в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Ники надела на мероприятие черное мини-платье фасона «трапеция», у которого также были рукава три четверти. Украшали наряд белые полоски ткани по бокам, а также небольшой бант на шее. Образ Хилтон дополнила прической с обручем, бриллиантовыми украшениями и креативными туфлями на высокой платформе и каблуках, в руке она держала небольшую сумку с принтом.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

На подобных мероприятиях Ники частая гостья и также недавно вместе с мамой Кэти Хилтон посетила показа мод в Неаполе. Они были среди приглашенных на показ Max Mara, на который пришли с однаковыми сумками.

Ники и Кэти Хилтон / © Getty Images

Ники и Кэти Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
585
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