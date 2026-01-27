В черном мини с расклешенными рукавами: Марго Робби ошеломила сменой имиджа ради фильма

Марго Робби / фото: Bryce Scarlett

Реклама

Марго Робби во время продвижения каждого из своих фильмов мастерски перевоплощается в героиню, которую играла на экране. Когда она занималась продвижением «Барби», то носила преимущественно розовые наряды и образы, которые воспроизводили кукольные ансамбли, а вот перед премьерой фильма «Грозовой перевал», похоже, выбрала готическую эстетику с отсылками к Викторианской эпохе.

Помогает актрисе в выборе нарядов ее стилист Эндрю Мукамал. Он действительно мастерски передает эмоции Эмили Бронте благодаря одежде с элементами таинственности и вневременной элегантности. Этот стилистический поворот — это не просто модный выбор актрисы и ее стилиста, но и визуальный рассказ, который готовит зрителей к Робби в роли Кэтрин Эрншоу.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Именно такой образ Эндрю Мукамал продемонстрировал в своем Instagram. Стилист опубликовал серию фотографий, на которых запечатлена Марго в черном мини-платье от Roberto Cavalli из круизной коллекции 2026 года.

Реклама

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Это был наряд с квадратным декольте и расклешенными длинными рукавами, который Робби надела в сочетании с черными туфлями от Christian Louboutin на очень высоких каблуках и украшениями от Cece Jewellery — бренда, который также разработал украшения для фильма «Грозовой перевал».

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Но не только платье актрисы привлекло внимание, а и ее новая прическа. Марго позировала для фото с длинными волнами на волосах, которые мастерски создал ее стилист по волосам Брайс Скарлетт. Волосы он немного собрал сзади, а на лицо выпустил несколько прядей, поэтому прическа была очень романтичной.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Вероятно, такой стиль укладки волос после появления Марго будет одним из трендов 2026 года.

Марго Робби / фото: Bryce Scarlett

Марго Робби / фото: Bryce Scarlett