- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
В черном мини с расклешенными рукавами: Марго Робби ошеломила сменой имиджа ради фильма
Такой актрису мы еще не видели, ведь теперь ее образы наполнены готической изысканностью.
Марго Робби во время продвижения каждого из своих фильмов мастерски перевоплощается в героиню, которую играла на экране. Когда она занималась продвижением «Барби», то носила преимущественно розовые наряды и образы, которые воспроизводили кукольные ансамбли, а вот перед премьерой фильма «Грозовой перевал», похоже, выбрала готическую эстетику с отсылками к Викторианской эпохе.
Помогает актрисе в выборе нарядов ее стилист Эндрю Мукамал. Он действительно мастерски передает эмоции Эмили Бронте благодаря одежде с элементами таинственности и вневременной элегантности. Этот стилистический поворот — это не просто модный выбор актрисы и ее стилиста, но и визуальный рассказ, который готовит зрителей к Робби в роли Кэтрин Эрншоу.
Именно такой образ Эндрю Мукамал продемонстрировал в своем Instagram. Стилист опубликовал серию фотографий, на которых запечатлена Марго в черном мини-платье от Roberto Cavalli из круизной коллекции 2026 года.
Это был наряд с квадратным декольте и расклешенными длинными рукавами, который Робби надела в сочетании с черными туфлями от Christian Louboutin на очень высоких каблуках и украшениями от Cece Jewellery — бренда, который также разработал украшения для фильма «Грозовой перевал».
Но не только платье актрисы привлекло внимание, а и ее новая прическа. Марго позировала для фото с длинными волнами на волосах, которые мастерски создал ее стилист по волосам Брайс Скарлетт. Волосы он немного собрал сзади, а на лицо выпустил несколько прядей, поэтому прическа была очень романтичной.
Вероятно, такой стиль укладки волос после появления Марго будет одним из трендов 2026 года.