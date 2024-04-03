В черном мини с золотой бретелькой: Николь Ричи на премьере комедийного фильма

Светская львица, актриса и подруга скандальной Пэрис Хилтон - 42-летняя Николь Ричи - посетила премьеру фильма "Не говори маме, что няня умерла". Картина является ремейком черной комедии 1991 года, центре сюжета которой - 17-летняя девушка, которая берет на себя роль главы дома, когда внезапно умирает пожилая няня, которую ее мать наняла присматривать за детьми, пока она находится в Австралии.

Николь в картине досталась одна из важных ролей. На мероприятии ее поддержать пришла вся семья, а сама она выбрала для своего триумфа черное мини-платье от Модного дома Schiaparelli, которое идеально сидело по фигуре, а украшала его бретелька-халтер в виде золотой цепи.

Также Николь сделала яркий макияж глаз темными тенями, собрала волосы в прическу и надела гламурные серьги и туфли на каблуках.

Николь Ричи / Фото: Getty Images

Эта модель платья является довольно популярной среди звезд и ранее в таком же появлялись дизайнер обуви Амина Муадди и голливудская актриса Деми Мур.

Амина Муадди / Фото: Getty Images

Деми Мур / Фото: Instagram Деми Мур

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