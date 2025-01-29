В черном наряде и бусах: Деми Мур посетила показ Giorgio Armani на Неделе моды в Париже

В этом наряде она выглядела элегантно и женственно.

62-летняя Деми Мур прибыла в Париж на Неделю высокой моды и посетила шоу Giorgio Armani Privé, на котором 90-летний модельер презентовал коллекцию весна-лето 2025.

Актрису заметили папарацци на улице, когда она после показа шла к своей машине. На Мур в тот день был наряд черного цвета, который включал широкий бархатные штаны и жакет полностью расшитый бисером. Декольте Деми украсила черными многошаровыми бусами.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Образ она дополнила бриллиантовыми кольцами на руках. Макияж актриса сделала нежный и лаконичны, а свои длинные волосы просто распустила и немного подкрутила на концах.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Неделя моды в Париже продлится с 27 по 30 января и в ее рамках пройдут показы Haute Couture сезона весна-лето 2025. Свои коллекции презентовали уже бренды Chanel и Christian Dior. А среди тех, кого можно было увидеть на подиуме была супермодель Алессандра Амбросио.

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