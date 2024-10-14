В черном наряде и экстравагантных серьгах: Джулианна Мур на кинофестивале

63-летняя актриса любит элегантный черный цвет, который часто вносит в свои образы.

Джулианна Мур посетила премьеру драматического фильма "Комната по соседству" (The Room Next Door) на кинофестивале в Хэмптоне.

На мероприятии она предстала в черном наряде без рукавов. Мур распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и прозрачным блеском на губах.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Аутфит Джулианна дополнила экстравагантными золотыми серьгами в виде штурвала судна, а также массивной цепочкой.

О фильме:

Это история о трех женщинах, проживающих в одном здании в Нью-Йорке. Это мать и дочь, запутавшиеся в отношениях, а также подруга матери.

Напомним, Джулианна Мур на Нью-Йоркском кинофестивале предстала в длинном черном платье с V-образным декольте и бахромой на юбке.

Читайте также: