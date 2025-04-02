В черном наряде и клетчатой кепке: папарацци подловили Приянку Чопру в аэропорту

Приянка Чопра / © Getty Images

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Папарацци подловили Приянку Чопра в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Актриса пыталась замаскироваться от фотографов с помощью очков и головного убора, но у нее это не получилось.

Приянка была одета в черный кардиган, топ и брюки, которые она скомбинировала с черной обувью на грубой подошве. Аутфит Чопра дополнила клетчатой бежево-черной кепкой, большими черными очками, золотыми серьгами в ушах и золотыми цепочками с подвесками в виде камней на шее.

Приянка Чопра / © Getty Images

Напомним, Приянка Чопра снялась в стильной фотосессии для журнала Harper's Bazaar UK. На обложке она предстала в прозрачном платье Fendi с блестящей аппликацией.

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