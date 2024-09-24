В черном наряде и красных туфлях: роскошная Виктория Бекхэм под прицелом папарацци в Париже

Викторию Бекхэм сфотографировали в Париже папарацци, когда она шла к своей машине. Женщина была одета в наряд черного цвета - сочетала оригинальную легкую кофту с декоративными дырками и юбки длины миди в тонкую полоску и с кружевной подкладкой. Этот наряд был от бренда Balenciaga и она носила его в сочетании с яркими красными туфлями на ремешках и каблуках от бренда Alaia.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Также в руке у Виктории была крокодиловая сумка Birkin от Hermes. Дополнили образ очки от ее же бренда Victoria Beckham, макияж и легкая укладка. Совсем недавно она сменила прическу - отрезала длинные волосы. Завершающим элементом лука был кардиган, который она несла на сумке.

Однако под прицел фотографов звезда попала не одна, а в компании сына Ромео. 22-летний молодой человек надел широкие штаны, кеды и сочетал футболку с принтом и кофту с длинными рукавами. На голове у него была кепка.

Виктория и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

В Париж Виктория прибыла, поскольку в рамках Недели моды, которая продлится от 23 сентября до 1 октября, она представит свою новую коллекцию весна-лето 2025. Ее показ запланирован на 27 сентября.

Напомним, что свою коллекцию осень-зима 2024-2025 она тоже презентовала в Париже. К публике модельер тогда вышла на костылях из-за травмы ноги.

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