В черном наряде и роскошном колье: Брижит Макрон на праздничном ужине

Брижит Макрон приняла участие в праздничном ужине, который состоялся в рамках 19-го саммита франковцев в Елисейском дворце в Париже.

В Сети появилась только один снимок первой леди из этого события. На фото супруга президента предстала в черном наряде, с элегантной прической с прикорневым объемом и макияжем смоки-айс.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила роскошными украшениями – серьгами с желтыми камнями и флористическим бриллиантовым колье и тоже с желтыми камнями.

Напомним, Брижит Макрон в полосатом платье и на шпильках посетила показ Balmain.

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