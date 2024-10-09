В черном наряде и роскошном колье: Брижит Макрон на праздничном ужине

Первая леди Франции всегда большое внимание уделяет украшениям.
Брижит Макрон приняла участие в праздничном ужине, который состоялся в рамках 19-го саммита франковцев в Елисейском дворце в Париже.
В Сети появилась только один снимок первой леди из этого события. На фото супруга президента предстала в черном наряде, с элегантной прической с прикорневым объемом и макияжем смоки-айс.
Аутфит Брижит дополнила роскошными украшениями – серьгами с желтыми камнями и флористическим бриллиантовым колье и тоже с желтыми камнями.
Напомним, Брижит Макрон в полосатом платье и на шпильках посетила показ Balmain.
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