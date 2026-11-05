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- Шоу-бизнес
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В черном наряде и с блестящим сердцем в руке: Пэрис Хилтон на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
Светская львица в образе total black попала в объектив папарацци.
Пэрис Хилтон посетила мероприятие в честь Адрии Архон, лауреатки премии WIF Max Mara Face of the Future Award 2026, в Лос-Анджелесе. Фотографы запечатлели ее возле автомобиля.
Для своего выхода Пэрис выбрала черное облегающее платье длины миди с высокой горловиной, которое украсила блестящей брошью с камнями. Сверху она накинула объемное черное пальто.
Хилтон дополнила наряд плотными черными колготками и лакированными остроносыми туфлями на каблуках. Ее руки украшали черные кружевные перчатки без пальцев.
С собой Пэрис взяла черную сумку Chanel с блестящей текстурой, клапаном и ручками-цепочками. В руке она также держала серебристый аксессуар в форме сердца, инкрустированный сверкающими камнями.
Аутфит знаменитости дополнили узкие черные солнцезащитные очки и бриллиантовые серьги. Хилтон сделала аккуратную укладку и макияж с нежно-розовым блеском.
Напомним, Пэрис Хилтон повторила культовый образ Бритни Спирс с питоном на плечах.