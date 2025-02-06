В черном наряде и с красным маникюром: 75-летняя Вера Вонг вышла в свет и привлекла внимание луком

В свои года она не только продолжает посещать светские мероприятия и вечеринки, но и носить креативные наряды.
Американскому модельеру Вере Вонг 75 лет, но в это трудно поверить. Выглядит она совсем не на свои года. На мероприятие в Нью-Йорке женщина надела наряд черного цвета, который включал простую однотонную майку и длинную юбку с широкими складками и декоративными ремешками на бедре.
Образ она дополнила кожаной оверсайз курткой, которую держала просто в руке и солнцезащитными очками. Волосы модельер распустила, а единственным яркие акцентом ее лука стал короткий маникюр красного цвета.
Вера Вонг обожает подобный стиль в одежде часто носит длинные платья и юбки. Такой стиль делает ее еще миниатюрней и стройнее. Например, на мероприятии вручения наград CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке, она появилась в черно-белом платье с вырезами и новой прической.
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