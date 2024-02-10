В черном наряде и с сумкой-сеткой Balenciaga: Ким Кардашьян сходила на матч сына

Ким посетила баскетбольный матч своего сына Сейнта в Лос-Анджелесе.

43-летняя основательница SKIMS выглядела в этот вечер непринужденно в черной толстовке Balenciaga и черных брюках свободного кроя. Кардашьян дополнила однотонный наряд кожаной курткой, которую оставила расстегнутой спереди и обула остроносые сапоги на каблуках.

В руках у Ким была серебристая сетчатая Balenciaga стоимостью 6950 долларов со стразами, крупные солнцезащитные очки на лице, а длинные черные волосы она распустила и расчесала по пробору. Макияж на лице сделала в натуральных оттенках.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Ким появилась в бархатном платье на показе Maison Margiela. Наряд идеально подчеркивал ее фигуру "песочные часы".

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