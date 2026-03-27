В черном наряде и с золотым клатчем, украшенным вышивкой: Ольга Сумская на премьере криминальной драмы
Актриса вместе с коллегами презентовала фильм "Скамер".
Ольга Сумская посетила гала-премьеру украинской молодежной криминальной драмы «Скамер» от режиссера Дмитрия Ефремова, которая состоялась в столичном кинотеатре «Оскар». Актриса сыграла в фильме мать главных героев — двух братьев.
На мероприятии Ольга предстала в стильном образе total black. На ней был жакет оверсайз, жилет с пикантным декольте и широкие брюки.
Наряд звезда дополнила с черными остроносыми слингбеками с золотистыми пряжками в виде цветов.
Свой лук Сумская разбавила золотистым клатчем с элементами национальной вышивки желтым по белому.
Ольга сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр. На шее у нее было красивое этно-украшение — ожерелье-згарда, а на руках — золотые кольца.
О фильме:
«Скамер» — это история о двух братьях из Днепра, которые до полномасштабной войны работали в сфере скама, а после ее начала один из них решает использовать свои навыки против врага. Это фильм о выборе, который может стать судьбоносным, и об ответственности, которая всегда следует за ним.
Фильм «Скамер» уже в национальном прокате.